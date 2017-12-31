"ВКонтакте" поздравила россиян на украинском языке

Сегодня некоторые российские пользователи "ВКонтакте" получили поздравления с наступающим Новым годом на украинском языке. Ситуацию уже прокомментировали представители соцсети.

"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", – говорится в сообщении, которое получила некоторая часть пользователей. 

"Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", – рассказал представитель пресс-службы "ВКонтакте" Руслан Карболсунов, комментируя технический сбой. 

У белорусских пользователей аналогичной проблемы не произошло, поздравление пришло на нужном языке и без ошибок.

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: Dmitrys10,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий