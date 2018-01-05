Apple признала наличие уязвимости процессоров в своих устройствах

Все компьютеры и мобильные устройства компании Apple, кроме умных часов, подвержены уязвимостям процессоров Spectre и Meltdown, воспользовавшись которыми злоумышленник потенциально может получить доступ к памяти устройства и памяти других приложений. Компания сообщила об этом на своем сайте.



В компании отметили, что пока не зафиксировали ни одной вредоносной программы, эксплуатирующей эту уязвимость. Меры по защите от Meltdown уже включены в обновления операционных систем iOS, macOS и tvOS.

Умные часы Apple Watch уязвимости не подвержены. Компания пообещала выпустить обновление для браузера Safari для защиты от Spectre.

