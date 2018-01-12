Skype тестирует шифрование чатов

Microsoft заключила соглашение с Signal, чтобы запустить систему оконечного шифрования в Skype.

Мессенджер Signal — это защищённый шифрованием сервис для обмена сообщениями, команда проекта также разработала протокол шифрования Signal Protocol. Этой системой, кроме самого Signal, пользуются WhatsApp, Google и Facebook.

В тестовом режиме Skype получил функцию Private Conversations. Открыть зашифрованный чат смогут только два собеседника, для групповых чатов эта функция недоступна.

Пока Private Conversations могут воспользоваться только владельцы Skype Insider — версии Skype, где тестируются новые возможности сервиса. Дата запуска новой функции для всех пользователей не раскрывается.