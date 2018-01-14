Обновление Windows 10 Fall Creators Update быстрее всех добралось до 100 млн устройств

Microsoft сообщила, что обновление Fall Creators Update (сборка 1709) для Windows 10 было установлено на 100 млн устройств быстрее, чем любые другие обновления для операционной системы. При этом оно «достигло более высоких оценок удовлетворённости клиентов, чем предыдущие обновления».

По состоянию на ноябрь 2017 года число пользователей Windows 10 равнялось 600 млн. Предположительно, более 20 % из них теперь работают с последней версией ОС.

Редмондский гигант рассказал, что Fall Creators Update теперь доступно всем обладателям совместимых устройств на Windows 10. Компания выпустила обновление 17 октября — следовательно, ей потребовалось почти три месяца, чтобы обеспечить повсеместную стабильную работу последней версии операционной системы.

Вот почему Microsoft потребовалось так много времени:

«Полная доступность — последняя стадия процесса выпуска. Когда выходит новое обновление, то сперва мы выбираем ряд наиболее подходящих устройств по характеристикам и результатам тестов, проведённых нами и нашими партнёрами. Затем мы отслеживаем отзывы о проблемах, связанных с совместимостью приложений и устройств, и вносим необходимые изменения. Активно слушая и отвечая на жалобы о проблемах, мы можем уверенно расширять доступность обновления, поддерживая его качество».

На следующей неделе число устройств с Fall Creators Update вырастет ещё больше: 18 января патч доберётся до устройств с Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise, на которых включено автоматическое обновление.