Яндекс открыл набор в минскую Школу разработки интерфейсов

Яндекс при участии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) открыл набор в Школу разработки интерфейсов в Минске. Она рассчитана на студентов вузов и начинающих специалистов, которые хотят заниматься фронтенд-разработкой. Приём заявок продлится до 16 февраля.

Программа обучения включает курс лекций и хакатонов, во время которых слушатели работают над проектами. Занятия будут вести специалисты Яндекса. Для обучения в Школе нужно знать HTML, CSS и JavaScript, а также иметь хотя бы небольшой опыт разработки интерфейсов. Обучение начнётся 1 марта и завершится в середине мая. Лучшие выпускники могут быть приглашены на стажировку в Яндекс. Обучение в Школе бесплатное.

Занятия будут проходить в минском офисе Яндекса: лекции — по вечерам в будни, а хакатоны по выходным. Поэтому обучение в Школе можно совмещать с работой или учёбой. Набор в Школу происходит на конкурсной основе. Чтобы стать слушателем, нужно заполнить анкету и выполнить тестовые задания.

Школа разработки интерфейсов проходит в Минске уже третий раз. Несколько выпускников Школы сейчас работают в минском офисе Яндекса.