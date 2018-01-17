Производитель интерактивных панелей NewLine обновил линейку Trutouch серии X и VN. Теперь панели оснащены экранами с применением технологии оптической склейки (optical bonding). Данная технология увеличивает физическую износоустойчивость экрана.

Оптическая склейка - это процесс ламинирования покровного стекла сенсорных экранов на ЖК-дисплее. Материал для склеивания вставлен между стеклом крышки и жидкокристаллическим дисплеем, чтобы полностью заполнить воздушный зазор.

Применение технологии обеспечивает отличную читаемость даже при ярком внешнем свете.

Кроме удобства использования, технология optical bonding позволяет обеспечить следующие преимущества при ежедневной эксплуатации:

препятствие скапливанию конденсата между дисплеем и защитным стеклом даже при существенном изменении влажности в помещении,

невероятная механическая прочность,

существенное сокращение отражения внешнего света от монитора.

Широкий ряд моделей интерактивных панелей Newline позволяет удовлетворить требования даже самых взыскательных заказчиков. Все подробности вы можете узнать здесь.