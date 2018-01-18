Сбои при оплате банковскими картами возможны в ночь на 20 января

Проблемы могут возникнуть в ночь на 20 января при оплате товаров и услуг, а также осуществлении других платежных операций при помощи банковских карт.

Банковский процессинговый центр планирует с 03:00 до 04:00 провести технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В связи с этим возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ, а также в торговых точках, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

 

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

sputnik.by

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий