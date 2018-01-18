Apple и Colgate разработали зубную щётку «с искусственным интеллектом» за 99 долларов

Colgate и Apple выпустили «умную» зубную щётку E1, которая будет продаваться только в магазинах и на сайте Apple. Она стоит $99,95.

Щётка способна давать обратную связь в режиме реального времени, для этого необходимо синхронизировать устройство с iOS-приложением Colgate Connect. Android-версия не предусмотрена.

Устройство составляет «карту рта» и следит, чтобы пользователь правильно чистил зубы. На основании полученных данных приложение составляет рекомендации по уходу за полостью рта. Также щётка издаёт «звуковые вибрации» для удаления большего количества налёта.

Для детей Colgate разработала специальную игру Go Pirate, встроенную в приложение. Щётка выступает в качестве контроллера — чем больше ребёнок чистит зубы, тем больше игровых монеток он может получить.

В Colgate утверждают, что щётка E1 способна работать от одного заряда десять дней.