Бизнес-инкубатор ПВТ объявляет новый набор на курсы «Start Business». К участию приглашаются начинающие предприниматели, которые работают над собственными проектами и хотят получить знания о том, как привлечь инвестиции, организовать работу команды, создать компанию и эффективно ей управлять.

Программа обучения состоит из нескольких модулей

Основные из них:

● Оценка и анализ рынка, продуктовая аналитика

● МVP

● Построение бизнес-модели

● Модели и стратегии продаж, анализ их эффективности

● Юридические аспекты запуска запуска стартапа

В течение обучения на курсах вы:

● освоите практические инструменты по запуску и развитию бизнеса от ведущих экспертов IT-бизнеса

● получите персональные консультации от специалистов и топ-менеджеров компаний-резидентов ПВТ и партнеров бизнес-инкубатора

● сможете принять участие в мероприятиях бизнес-инкубатора – хакатонах, конференциях, ментор-сессиях, конкурсах проектов и других

● поймете, в какую сторону стоит продвигать свой бизнес и на какие "подводные камни" можно натолкнуться

● сможете ежедневно работать над проектами в коворкинге бизнес-инкубатора с его уникальной творческой атмосферой и нетворкингом.

Продолжительность обучения: 10 недель. Занятия будут проходить в вечернее время. Обучение на курсах в бизнес-инкубаторе бесплатное. Старт занятий – по мере комплектования учебной группы.