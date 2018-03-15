Бизнес-инкубатор ПВТ объявляет новый набор на курсы «Start Business». К участию приглашаются начинающие предприниматели, которые работают над собственными проектами и хотят получить знания о том, как привлечь инвестиции, организовать работу команды, создать компанию и эффективно ей управлять.
Программа обучения состоит из нескольких модулей
Основные из них:
● Оценка и анализ рынка, продуктовая аналитика
● МVP
● Построение бизнес-модели
● Модели и стратегии продаж, анализ их эффективности
● Юридические аспекты запуска запуска стартапа
В течение обучения на курсах вы:
● освоите практические инструменты по запуску и развитию бизнеса от ведущих экспертов IT-бизнеса
● получите персональные консультации от специалистов и топ-менеджеров компаний-резидентов ПВТ и партнеров бизнес-инкубатора
● сможете принять участие в мероприятиях бизнес-инкубатора – хакатонах, конференциях, ментор-сессиях, конкурсах проектов и других
● поймете, в какую сторону стоит продвигать свой бизнес и на какие "подводные камни" можно натолкнуться
● сможете ежедневно работать над проектами в коворкинге бизнес-инкубатора с его уникальной творческой атмосферой и нетворкингом.
Продолжительность обучения: 10 недель. Занятия будут проходить в вечернее время. Обучение на курсах в бизнес-инкубаторе бесплатное. Старт занятий – по мере комплектования учебной группы.
Подать заявку необходимо до 30 марта.
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