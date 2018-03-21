В Минске представили ультратонкий 65-дюймовый телевизор LG

В минском отеле Double Tree by Hilton состоялась презентация инновационного 65-дюймового телевизора LG SIGNATURE OLED TV W. Данная модель известна также как «телевизор-обои», ведь ее толщина составляет всего 2,57 миллиметра. В начале 2018 года модель поступила в продажу в Беларуси и гости смогли одними из первых увидеть его.



Совершенство в простоте

В 65-дюймовом телевизоре LG SIGNATURE OLED TV W нет ничего лишнего: безупречный дизайн, великолепное изображение и звук высочайшего качества. На сегодняшний день этой модели попросту нет равных, ведь качество ее картинки не просто великолепно, оно революционно.

Легкий, практически воздушный, кажется, что он левитирует в воздухе. Представленный в уникальном дизайн-формате «Изображение на стене», он воплощает в себе философию бренда «Меньше значит больше». В LG SIGNATURE W отказались от всего, что могло бы утяжелить дизайн, чтобы подчеркнуть красоту самого экрана и не отвлекать внимание от великолепной картинки.

Бесшовное магнитное крепление, плавные контуры и минималистичная панель толщиной всего 2,57 миллиметров – все это позволит вам полностью погрузиться в то, что вы видите на экране. Благодаря своему дизайну, тонкий корпус гаджета буквально сливается со стеной, открывая окно в новый яркий мир.



Бескомпромиссное качество изображения

Сделать телевизор ультратонким стало возможно благодаря революционной OLED-технологии от LG. Каждый пиксель OLED-экрана – это крошечный органический светодиод, автономная, самостоятельная точка, которая генерирует собственный свет и цвет, или не генерирует их вовсе, если необходимо. Поэтому, когда часть изображения черная, соответствующие пиксели на OLED-экране попросту отключаются.

За счёт этого удается добиться той самой «бесконечной контрастности» и «настоящего черного», который невозможен ни на одном LCD-телевизоре. Такой экран способен максимально естественно и натурально показывать изображения, где яркие детали соприкасаются с темным фоном.



Качество звука как в кинотеатре

Эффект погружения усиливается за счет непревзойденного качества звука на базе технологии Dolby Atmos. В LG SIGNATURE 65W7V динамики направлены вверх, что обеспечивает равномерное рассеивание звука в пространстве, а высокие и низкие частоты передаются более отчетливо. Помните тот объемный обволакивающий звук, который мы привыкли слышать в кинотеатре? Теперь кинематографический звук есть и в телевизоре.

В завершение программы гости смогли задать интересующие вопросы представителям компании LG, рассмотрев предмет технологического искусства более детально.

В Беларуси LG OLED65W7V можно приобрести в сети магазинов «5 элемент», «Электросила» и «21 век».