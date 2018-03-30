velcom планирует участвовать в развитии «цифровой медицины» в Беларуси

Компания velcom планирует использовать облачные технологии для развития в Беларуси электронной медицины – eHealth. Во время XXV международной специализированной выставки «Здравоохранение Беларуси 2018» телеком-оператор представил на своем стенде информацию актуальные решения и разработки партнёров: перчатку-тренажер для реабилитации после инсульта и электронный стетоскоп.

Специалисты velcom показали инфраструктурные возможности для развития электронной системы здравоохранения. Также были продемонстрированы инновационные проекты в сфере eHealth, которые поддержал телеком-оператор.

Среди новых технологий – перчатка для восстановления подвижности рук после инсульта, разработанная гомельчанином Максимом Кирьяновым. После нарушения мозгового кровообращения у больных часто ухудшается двигательная активность рук. Так вот, сервоприводы на перчатке помогают сгибать-разгибать пальцы. Особенность устройства – в его стоимости, которая в сотни раз ниже иностранных аналогов. Перчатка-тренажер в настоящее время существует в виде практического образца и готовится к клиническим испытаниям.



Также velcom презентовал на выставке проект Lung Passport. Он представляет собой систему на основе электронного стетоскопа и мобильного приложения, которая с помощью нейронных сетей распознаёт звуки дыхания легких. С его помощью можно определить пять наиболее распространенных болезней. Для этого достаточно приложить датчик, записать дыхание, а система автоматически определит возможные аномалии. Полученные данные нужно отправить врачу с помощью смартфона.



«Мы позиционируем свое устройство как помощник хроническим больным и бытовой медицинский прибор (как термометр): оно позволяет предотвратить до 50% обращений таких пациентов в скорую помощь и на 45% снизить количество случаев их госпитализации, – отметила руководитель проекта Lung Passport Елена Бинецкая. – Пациент в мобильном приложении будет видеть динамику своего состояния, а врач удаленно сможет видеть картину и в случае осложнений дать указания об изменении схемы лечения».

Начальник отдела отраслевых ИТ-решений и интернета вещей velcom Михаил Тимонин пояснил, что телеком-оператор планирует развиваться как поставщик решений и инфраструктуры для цифрового здравоохранения. Для этого собраны все необходимые компоненты: каналы связи нужной пропускной способности, дата-центр, мобильная и фиксированная сеть, квалифицированные специалисты, опыт Telekom Austria Group.

В velcom готовы принять участие в реализации концепции еHealth. Для этого могут быть использованы вычислительные возможности крупнейшего в Беларуси дата-центра.

Доступ населения к данным медицинского портала предлагается сделать мобильным (mHealth) – по аналогии с тем, как сейчас можно получить информацию о балансе банковского счета или совершенных платежах. По мнению Дениса Филазафовича, такой портал мог бы работать на облачной платформе.

