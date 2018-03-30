Белорусские финтех-стартапы выйдут на международный уровень

Более 150 участников будут работать над созданием проектов в сфере финансовых технологий на Imaguru FinTech Hackathon, который открылся в пятницу в Минске. Хакатон в четвертый раз проводится при поддержке Приорбанка. В течение 48 часов участники должны будут создать рабочий прототип своей идеи и представить его жюри.

«Поддержка финтеха остается для нас одним из приоритетных направлений, – отметил директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк. – В этом году при поддержке Приорбанка белорусские стартапы в сфере FinTech могут выйти на международный уровень. Впервые в Беларуси мы проведем локальный этап международного финтех-конкурса Elevator Lab, который реализуют в Вене банки группы Raiffeisen Bank International».

Белорусский этап первого в Восточной и Центральной Европе акселератора Elevator Lab стартует уже 24 апреля. Победителей локального конкурса будут выбирать в двух категориях. «Самый инновационный проект» поедет в Мадрид на конференцию South Summit в октябре, а «Лучшая бизнес-модель» получит право участвовать в полуфинале международного Elevator Lab и поездку в Вену на мастер-класс. Там команда-победитель пройдет небольшую стажировку, организованную экспертами Raiffeisen, и поработает над своим выступлением.

«Лабораторию стартапов» запустили в Вене банки группы Raiffeisen Bank International, частью которого выступает Приорбанк. Попасть в Elevator Lab, который стартовал в 2017 году, смогут белорусы с интересными прорывными проектами. Отбирать многообещающие стартапы в сфере финансовых технологий по всей Европе будут эксперты Приорбанка и Raiffeisen Bank International.

Сергей Лазюк рассказал, что в прошлом году в конкурсе Elevator Lab приняли участие 4 белорусские команды, хотя локальный этап не был запланирован.

«И, хотя они не вышли в финал, сам факт инициативы свидетельствует о росте стартап-движения в нашей стране, оно изучает мировой рынок. Я очень надеюсь, что белорусская команда с нашей поддержкой сможет победить и заявить о себе на международном уровне», – констатировал представитель Приорбанка.

В Elevator Lab принимают стартапы, которые уже представили свои продукты на рынке. При этом тематика довольно широкая – от банковского обслуживания малого и среднего бизнеса до Big Data и финансовой аналитики. Особый интерес представляют проекты в области RegTech и платежных операций. Кроме того, эксперты ищут стартапы, которые посвящены банковским отделениям будущего или предлагают новые технологии в сфере инвестиций и торговли.