В Drupal обнаружена критическая уязвимость

Все сайты на базе открытой системы управления контентом (CMS) Drupal версий с индексом ниже 7.58 или 8.5.1, как оказалось, содержат критическую уязвимость, которая позволяет захватить контроль над этой CMS. Анонсируя выпуск патчей, разработчики Drupal предупредили в конце марта 2018 г., что эксплойты могут быть готовы в пределах нескольких часов после того, как информация об этом баге будет раскрыта публично.

Баг, получивший индекс CVE-2018-7600, позволяет злоумышленнику запускать любой произвольный код в контекст ядра CMS, что открывает ему возможность захватывать веб-сайт. Злоумышленнику не понадобится ни регистрироваться, ни авторизоваться на сайте. Все, что ему необходимо, это URL-ссылка.

Баг уже назвали Drupalgeddon2. Первый Drupalgeddon — это баг 2014 г. (CVE-2014-3704), связанный с возможностью SQL-инъекции — внедрения произвольного SQL-кода для взлома сайтов. Этот баг использовался потом злоумышленниками в течение нескольких лет.

Угроза от Drupalgeddon2 немного меньше (21 из 25 балла по собственной шкале Drupal, а не 25 из 25, как с первым Drupalgeddon), но тоже слишком высока, с точки зрения разработчиков, чтобы ее игнорировать.