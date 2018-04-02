Созданы VR-перчатки, которые позволят слепым «увидеть» произведения искусства

Специалисты испанского VR-стартапа Neurodigital Technologies в партнерстве со своими коллегами из компании Leontika Foundation разработали специальные перчатки, позволяющие слепым людям прикасаться в виртуальной реальности к произведениям искусства посредством тактильной отдачи.

С помощью перчаток пользователь может без труда ощутить «на ощупь» разницу между материалами, использованными в том или ином произведении искусства. К примеру, «прикоснувшись» к статуе, можно почувствовать, что она шероховатая или гладкая.

Разработчики испанской стартап-компании внедрили созданную технологии в Национальной галерее Праги. Посетителям галереи доступна возможность испытать преимущества данной технологии на статуях Давида и Венеры Милосской, а также на бюсте Нефертити.

