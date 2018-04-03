Intel представила свой первый мобильный шестиядерный процессор Core i9

Корпорация Intel представила первый мобильный процессор семейства Core i9 — новый интеловский чип для ноутбуков, как и полагается высокопроизводительному решению, оснащен шестью ядрами и поддерживает технологию многопоточности, благодаря которой количество его потоков составляет двенадцать.

Речь идет о процессоре Intel Core i9-8950HK. Его стандартная частота составляет 2.9 ГГц, однако благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boost, которая автоматически повышает частоту в зависимости от нагрузки и температуры, ядра процессора могут разгоняться до 4,8 ГГц.

Показатель TDP нового чипа составляет 45 Вт — то есть мобильный Core i9 нельзя назвать холодным решением — для его охлаждения понадобится довольно серьезный по ноутбучным меркам кулер.

Кроме топового Core i9-8950HK, Intel представила и другие мобильные чипы — в частности, новые i5 и i7, относящиеся уже к восьмому поколению процессоров семейства Core. Платформа Coffee Lake, основанная на 14-нм++ техпроцессе, позволяет повысить частоту обновления картинки в отдельных требовательных играх на сорок процентов. Кроме игр, мощные мобильные чипы пригодятся, например, людям, работающим с видеоданными.