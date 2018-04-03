Microsoft запустила онлайн-курсы по ИИ и разработке ПО

Microsoft запустила два новых курса своей образовательной онлайн-программы для разработчиков. Первый курс — по разработке программного обеспечения для начинающих. Второй — продвинутый по искусственному интеллекту: он предназначен для тех, кто хочет расширить знания в области машинного обучения.

Профессиональная программа Microsoft по искусственному интеллекту доступна бесплатно, но при желании вы можете заплатить и получить сертификат. Каждый курс длится три месяца и стартует в начале квартала. Компания частично фокусируется на Azure и Microsoft Cognitive Services, также вам потребуется учётная запись Azure. В целом же курс не требует использования какой-то конкретной операционной системы.

Вся программа состоит из 10 курсов на разные темы — начиная «Введением в ИИ», продолжая «Python в науке о данных» и заканчивая «этикой ИИ-разработчиков». Есть множество практических заданий с тренировочными моделями. На прохождение большинства курсов уйдёт 8–16 часов.

Microsoft запустила похожую программу и для начинающих разработчиков программного обеспечения. Она состоит из 13 курсов об основах разработки ПО и фокусируется на Python и JavaScript. Курс не только обучает этим языкам программирования, но и рассматривает базовые вещи вроде структур данных и использования GitHub и других инструментов для профессионального написания кода.