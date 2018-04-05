Facebook ввел новые правила для защиты данных пользователей

С сегодняшнего дня информация о том, какими постами делятся пользователи на своей странице или в группах, а также личные данные будут защищены более надежно.

Сервисы, не принадлежащие соцсети, не смогут воспользоваться данными о политических и религиозных взглядах, получить доступ к постам, статусам, месту работы, образования, списку друзей и другой личной информации. Для получения доступа необходимо будет подтверждение Facebook. Чтобы получить его, необходимо будет согласиться со строгими правилами соцсети и, разумеется, выполнять их.

"Только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию", — отмечается в пресс-релизе компании.

Эти меры были предприняты после скандала, связанного с передачей данных около 50 миллионов пользователей соцсети. На этом фоне упала стоимость акций Facebook, также появились требования отправить в отставку ее основателя Марка Цукерберга.