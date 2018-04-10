ESET: фальшивые антивирусы в Google Play скачали до 7 миллионов пользователей

Специалисты ESET обнаружили в Google Play 35 рекламных приложений, замаскированных под антивирусы. Подделки скачали в общей сложности до 7 миллионов пользователей.

Чтобы ввести в заблуждение пользователя, рекламные приложения имитируют настоящие мобильные продукты для безопасности. Однако их «механизмы детектирования» примитивны и неполны, что приводит к постоянным ложным срабатываниям, а настоящее вредоносное ПО легко избежит обнаружения.

Изученные приложения имитируют работу антивируса одним из четырех методов:

- Белые и черные списки приложений

В белые списки входят наиболее популярные программы (Facebook, Instagram, LinkedIn, Skype и др.), в черные – всего несколько приложений.

- Черные списки разрешений

Все приложения, включая легитимные, помечаются как вредоносные, если для работы им нужны некоторые из перечисленных, потенциально опасных разрешений (например, отправка и получение смс, доступ к данным о местоположении, доступ к камере устройства и др.)

- Белые списки ресурсов

Все приложения, кроме загружаемых из Google Play, помечаются как вредоносные (даже если они легитимны и безопасны).

- Черные списки активностей

Все приложения, выполняющие операции из заданного списка (например, показ рекламы), помечаются как вредоносные. В черный список входят и легитимные сервисы.

Несколько фальшивых антивирусов имеют характерные особенности. Один из них не является полностью бесплатным – в нем предусмотрен переход на коммерческую «расширенную версию». Еще одно приложение помечает остальные подделки как вредоносное ПО.

Часть приложений предлагает функцию менеджера паролей. Однако функция не способна обеспечить защиту из-за небезопасного хранения данных – для злоумышленника не составит труда получить к ним доступ.