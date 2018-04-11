Facebook выплатит до $40 тысяч обнаружившим утечки данных пользователям

Социальная сеть Facebook открыла программу вознаграждений для пользователей, которые обнаружат массовую утечку данных. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания обещает заплатить от $500 до $40 тысяч. Программа нацелена помочь социальной сети найти случаи злоупотребления данными пользователей, которые не связаны с проблемами в системе безопасности.

Чтобы принять участие в программе, необходимо доказать, что кто-то использует информацию более 10 тысяч пользователей Facebook.