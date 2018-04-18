В WhatsApp появится новая полезная функция

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В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась новая функция, которая дает возможность повторно загружать удаленные данные (в том числе фотографии и видео). На данный момент, если вы удалите фото, GIF или видео из приложения, то через 30 дней восстановить их будет нельзя.
Данные, которые загружены в мессенджер, сохраняются в специальной папке на смартфоне. После появления новой функции WhatsApp начал сохранять файлы на своих серверах даже после удаления со смартфонов.
Как обещает WhatsApp, данные владельцев аккаунтов будут защищены сквозным шифрованием.
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