В WhatsApp появится новая полезная функция

В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась новая функция, которая дает возможность повторно загружать удаленные данные (в том числе фотографии и видео). На данный момент, если вы удалите фото, GIF или видео из приложения, то через 30 дней восстановить их будет нельзя.

Данные, которые загружены в мессенджер, сохраняются в специальной папке на смартфоне. После появления новой функции WhatsApp начал сохранять файлы на своих серверах даже после удаления со смартфонов.

Как обещает WhatsApp, данные владельцев аккаунтов будут защищены сквозным шифрованием.