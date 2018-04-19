В Минске появилась бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступной в Минске с 19 апреля. Воспользоваться ею могут как жители города, так и его гости, в том числе иностранцы. Под названием Free Wi-Fi Minsk объединены более 100 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть».
Сейчас в сеть входит 115 объектов доступа к общественному Wi-Fi. Сетью Free Wi-Fi Minsk можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях А-100 АЗС, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков. Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени, объяснили в компании.
«Деловая сеть» планирует развивать и расширять сеть Free Wi-Fi Minsk, добавляя в нее новые точки доступа. Так, уже в 2018 году общественный Wi-Fi появится на станциях метро Октябрьская и Купаловская.
Комментарии
Зачем? (С)
В смысле? В том же Тайланде порядка 200 тыс. общественных вай-фай точек и целые районы Паттайи и др. посещаемых городов покрыты "халявным" интернетом.
То есть для туристов? - Сейчас турист имеет возможность купить туристическую симку на неделю и иметь инет не только в Минске, но и в Бресте, в Мире, в Несвиже, в Пуще, в Минске, в транспорте, при поездках в различный городах Беларуси и между городами...
Так кому нужен этот "фришный wifi"? (С)
для всех
зачем покупать, если напр. гостишь только в Минске? в гостиницах (хостелах) тоже вай-фай free.
Потому что НЕ НАДО ИСКАТЬ ЕСТЬ ОН ИЛИ НЕТ, этот вай-фай free в этом месте в это время и ПОСТОЯННО подключаться, вводя свой номер телефона и получая код - турист он НА ОДНОМ месте не сидит и часто в ОДНО кофе не ходит больше ОДНОГО раза.
Так для кого этот фришный WIFI? - я не вижу человека, которому он нужен в Минске. (С)
Для всех желающих, напр., туристов без симки (подсказал КО).
Хвилантропы, однако!
А вот про бесплатный бэтэкашный что-то "Вести" не писали. Или я пропустил?
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