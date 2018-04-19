В Минске появилась бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступной в Минске с 19 апреля. Воспользоваться ею могут как жители города, так и его гости, в том числе иностранцы. Под названием Free Wi-Fi Minsk объединены более 100 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть».

Сейчас в сеть входит 115 объектов доступа к общественному Wi-Fi. Сетью Free Wi-Fi Minsk можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях А-100 АЗС, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков. Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени, объяснили в компании.

«Деловая сеть» планирует развивать и расширять сеть Free Wi-Fi Minsk, добавляя в нее новые точки доступа. Так, уже в 2018 году общественный Wi-Fi появится на станциях метро Октябрьская и Купаловская.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

Зачем?

В смысле? В том же Тайланде порядка 200 тыс. общественных вай-фай точек и целые районы Паттайи и др. посещаемых городов покрыты "халявным" интернетом. 

Dmitry пишет:

Зачем?

В смысле? В том же Тайланде порядка 200 тыс. общественных вай-фай точек и целые районы Паттайи и др. посещаемых городов покрыты "халявным" интернетом. 


То есть для туристов? - Сейчас турист имеет возможность купить туристическую симку на неделю и иметь инет не только в Минске, но и в Бресте, в Мире, в Несвиже, в Пуще, в Минске, в транспорте, при поездках в различный городах Беларуси и между городами...

 

Так кому нужен этот "фришный wifi"? (С)

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

То есть для туристов?

для всех

Сейчас турист имеет возможность купить туристическую симку

зачем покупать, если напр. гостишь только в Минске? в гостиницах (хостелах) тоже вай-фай free.

Dmitry пишет:

То есть для туристов?

для всех

Сейчас турист имеет возможность купить туристическую симку

зачем покупать, если напр. гостишь только в Минске? в гостиницах (хостелах) тоже вай-фай free.


Потому что НЕ НАДО ИСКАТЬ ЕСТЬ ОН ИЛИ НЕТ, этот вай-фай free в этом месте в это время и ПОСТОЯННО подключаться, вводя свой номер телефона и получая код - турист он НА ОДНОМ месте не сидит и часто в ОДНО кофе не ходит больше ОДНОГО раза.

Так для кого этот фришный WIFI? - я не вижу человека, которому он нужен в Минске. (С)

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

Так для кого этот фришный WIFI? - я не вижу человека, которому он нужен в Минске

Для всех желающих, напр., туристов без симки (подсказал КО).

Аватар пользователя mike

mike

Во многих [местах]...

Хвилантропы, однако!

А вот про бесплатный бэтэкашный что-то "Вести" не писали. Или я пропустил?

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