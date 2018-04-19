Bosch в Беларуси исполнилось 25 лет

В 2018 году компания празднует тройной юбилей в Беларуси: пять лет со дня открытия нового современного офиса, десять лет с начала работы сервисного центра электроинструментов и 25 лет со дня основания региональной организации Bosch.

Представительство Robert Bosch GmbH в Беларуси появилось 7 апреля 1993 года, когда было зарегистрировано ООО «Роберт Бош».

Генеральный директор ООО «Роберт Бош» в Беларуси Владимир Иванович Рыболовлев отметил: «Представительство Bosch в Беларуси началось всего с восьми человек, но с самого начала мы отбирали только лучших. Сейчас в компании трудится 50 человек, которые продолжают многолетние традиции регионального представительства. Bosch в Беларуси в течение 25 лет продолжала уверенно расти и развиваться: если в 1993 годовой оборот компании составлял 650 000 немецких марок (сегодня это 320 000 евро), то сейчас он превышает 42 млн евро».