Google выпустила бесплатное приложение для изучения программирования

Стартап-инкубатор Area 120 от Google выпустил бесплатный сервис, который поможет изучить основы программирования. Приложение называется Grasshopper.

Приложение дает возможность изучить JavaScript при помощи небольших игр и различных головоломок.

Для регистрации необходимо иметь учётную запись в Google. Чтобы приступить к упражнениям, пользователям нужно просмотреть теоретический блок c основными определениями программирования.

По мере прохождения заданий упражнения усложняются. Приложение также может напоминать пользователям о тренировках, посылая уведомления ежедневно или несколько раз в неделю.

Grasshopper можно бесплатно скачать в Google Play и в App Store.