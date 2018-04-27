МТС записал аудиогид по Беловежской пуще

В этом году участникам велопробега Bike4SDGs–2018, который завершится в Беловежской пуще, оператор предложил мобильный аудиогид по Национальному парку на белорусском, русском и английском языках.

В формате свободного повествования он рассказывает о достопримечательностях Беловежской пущи.

Послушать подкаст со смартфона или скачать его может любой желающий на интернет-портале о путешествиях 34travel.me, здесь будет доступна версия на русском и английском языках, подкаст на белорусском найдете на 34mag.net.

Напомним, что МТС также продолжает расширять географию услуг 4G. Более 120 дополнительных базовых станций LTE заработали в населенных пунктах столичного региона.