Пользователи «ВКонтакте» получили доступ к зашифрованным звонкам

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила в мобильных приложениях для iOS и Android голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием. Об этом сообщается в официальной группе соцсети.

"Сегодня мобильное устройство с выходом во всемирную сеть есть почти у каждого, поэтому мы представляем новый способ связаться с друзьями ВКонтакте — защищённые сквозным шифрованием голосовые и видеозвонки для iOS и Android. Ничего лишнего: удобный интерфейс, безопасное соединение и качественная связь", - сообщают представители соцсети.

Доступ к новому сервису постепенно появится у всех, кто обновил приложение. Также можно активировать звонки, поздравив вызовом друга, у которого сегодня день рождения. Вы оба сможете звонить знакомым и включать им новый сервис.