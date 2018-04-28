В Беларуси растет популярность технологии LTE. Об этом рассказали представители Минсвязи, пишет БЕЛТА.

"Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE по итогам первого квартала составил 68,5%. Этой технологией пользуются жители республики, проживающие в 76 населенных пунктах. Все большее количество абонентов предпочитают подключаться к сети с помощью этой технологии: доля абонентов, воспользовавшихся услугой передачи данных по технологии LTE, увеличилась с 10% до 25% по сравнению с первым кварталом минувшего года", - сообщает Минсвязи.

По итогам работы за январь-март 2018 года количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет увеличилось на 30 тыс. до 3 млн 190 тыс. абонентов. Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 1430 Гбит/с. Увеличивается количество абонентов, подключенных к IMS-платформе и по технологии GPON.

Также растет количество абонентов IPTV: по состоянию на 1 апреля их количество составило 1 млн 850 тыс. В Беларуси создается инфраструктура телевизионного вещания в режиме высокой четкости - HD.

Напомним, что yа данный момент инфраструктурой beCloud, который и предоставляет LTE, пользуются операторы МТС и life:).