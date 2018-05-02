В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице

Браузер Mozilla начнет предлагать пользователям Firefox спонсорский контент, который будет персонализированным. Однако разработчики обещают сохранение конфиденциальности личных данных.

Как утверждают представители Mozilla, персонализация контента происходит полностью на клиентской стороне. Рекламные блоки можно будет отключить через настройки стартовой страницы.

На данный момент реклама станет показываться только для пользователей в США.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

А ничего, что это свободное ПО?

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Piton

Panzer1001 пишет:

А ничего, что это свободное ПО?

А ничего. Свободному ПО тоже нужны деньги. Хотя бы на оплату серверов, каналов и т.п.

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