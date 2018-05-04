В Facebook появится новая опция

В ближайшие месяцы в соцсети Facebook появится возможность удалять историю просмотров. Об этом сообщил генеральный директор социальной сети Марк Цукерберг.

«В браузерах есть простой способ удалять cookies и историю просмотров, — заявил Цукерберг. — Суть в том, что многим сайтам cookies нужны для нормальной работы, но у вас всё же должна быть возможность очищать историю в любое время. Мы работаем над аналогом этой функции в Facebook. Это будет простая опция для удаления действий, проделанных в Facebook через браузер — на что вы нажимали, на какие сайты заходили и так далее».

Facebook сообщает, что пользователи смогут просматривать информацию о приложениях и сайтах, с которыми взаимодействовали, и удалять эту информацию из аккаунта.