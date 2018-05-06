В WhatsApp появилось сообщение, от которого зависает смартфон

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Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира жалуются на спам-сообщение, при нажатии на которое приложение моментально зависает.
«Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорится в спам-сообщении.
Стоит отметить, что перед последним предложением можно увидеть несколько пробелов. Вероятно, именно эти невидимые невидимые символы, которые вызывают сбой в работе мессенджера.
Для того, чтобы устранить "зависание", необходимо просто перезагрузить свой смартфон.
Комментарии
Корявое предложение. :) Однако, вопрос друзья: а ссылка может состоять из одних только пробелов? И какие символы, кроме пробелов, не видимы?
> И какие символы, кроме пробелов, не видимы?
Ессно, зависит от того, как написан софт, который эти символы показывает.
В hex-редакторе все символы видимы. ;)
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