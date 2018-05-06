В WhatsApp появилось сообщение, от которого зависает смартфон

Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира жалуются на спам-сообщение, при нажатии на которое приложение моментально зависает.

«Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорится в спам-сообщении.

Стоит отметить, что перед последним предложением можно увидеть несколько пробелов. Вероятно, именно эти невидимые невидимые символы, которые вызывают сбой в работе мессенджера.

Для того, чтобы устранить "зависание", необходимо просто перезагрузить свой смартфон.