В WhatsApp появилось сообщение, от которого зависает смартфон

Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира жалуются на спам-сообщение, при нажатии на которое приложение моментально зависает. 

«Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорится в спам-сообщении.

Стоит отметить, что перед последним предложением можно увидеть несколько пробелов. Вероятно, именно эти невидимые невидимые символы, которые вызывают сбой в работе мессенджера. 

Для того, чтобы устранить "зависание", необходимо просто перезагрузить свой смартфон.

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Вероятно, именно эти невидимые невидимые символы, которые вызывают сбой в работе мессенджера.

Корявое предложение. :) Однако, вопрос друзья: а ссылка может состоять из одних только пробелов?  И какие символы, кроме пробелов,  не видимы?

Аватар пользователя savely

savely

> И какие символы, кроме пробелов,  не видимы?

Ессно, зависит от того, как написан софт, который эти символы показывает.

В hex-редакторе все символы видимы. ;)

Добавить комментарий

Загрузка...