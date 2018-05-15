ИИ проанализировал понятие "токен" в Декрете №8

Любой программный документ (ПД/Программа - Согласно ГОСТ/СТБ 19 ЕСПД) пишется на основании ряда документов: Техническое задание, пояснительная записка, описание алгоритмов.

Суть разработки ПД заключается в том, что бы привести описания в настолько структурированную и законченную форму (Формат), что полученный формат документа может быть преобразован в набор команд исполняемых аппаратной платформой (компьютер, смартфон, планшет, контроллер и т.д). ПД должен соответствовать определенным требованиям:

- законченность – программа не может быть написана частично, она либо должна быть закончена сама либо расширена до законченности другими программами. При расширении другими программами программы должны быть согласованы по форматам обмена данными и вызовов исполняемых расширений.

- непротиворечивость – программа должна исключать: зацикленности, противоречивые определения, ошибки синтаксиса и т.д.

- исполнимость – программа должна однозначно пониматься командным процессором (все команды должны интерпретироваться с математической однозначностью).

Данные требования мы должны будем применить и к документам в виде смарт контрактов или смарт документов.

Документы отвечающие вышестоящим требованиям мы можем смело назвать смарт документами или информационными документами (ИД).

Анализ декрета № 8 мы начнем с того на сколько основные положения декрета можно трансформировать в ИД на базе самого документа и доступных расширений контекста в интернете. Другими словами при наличии незаконченности будем пытаться найти расширение контекста в интернете, подбирать наиболее подходящее и пытаться осуществлять изменения и дополнения. А в итоге полученный документ и выводы по нему предоставим на оценку и ИТ и юридическому сообществу.

Анализ документа начнем с терминов и определений. Для демонстрации хода анализа с помощью ИИ возьмем ряд определений наиболее близких для ИТ и ключевых с точки зрения юридического контекста документа: токен, криптовалюта, блокчейн.

Анализ термина «токен»

Текст определения Приложени 1 к декрету:

12. Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.

Используя библиотеки семантического анализа русского языка получаем:

Транслируем полученные данные в формат СМ:

Таким образом, мы получили объект, в рамках которого выделены его основные свойства и операции.

С точки зрения «читабельности» на русском языке данное описание НЕ ПРЕТЕРПЕЛО изменений, однако получило однозначное математическое структурирование.

Проанализируем данное описание на предмет законченности в рамках декрета №8:

Термины: «Запись», «распределенная информационная система», «удостоверяет наличие», «права», «объекты гражданских прав» - не раскрыты в приложении №2. Они должны быть раскрыты в документе или в связанных с ним документах. В связи с отсутствием таковых в нашем распоряжении будем искать определения и контекст в интернете и дополнять.

Проанализируем данное описание на предмет непротиворечивости:

«Распределенная система» (Блокчейн) – имеет противоречие с интернет определениями, где Блокчейн рассматривается как децентрализованная система. В виду общего контекста документа заменим «Распределенная система», на «децентрализованная система».

По целевому применению «запись» в «системе», заменим на «запись» в «хранилище системы».

и/или является «криптовалютой», термин криптовалюта в опредлении есть, но в нем содержится ссылка на токен (зацикливание), применив правила нормализации, получим замену

«и/или является криптовалютой» на «и/или является средством универсального обмена».

Сравнив определения «токена» в интернете, получаем дополнение- является единицей учета баланса в цифровом активе.

Дополним термины и определения:

-«децентрализованная система» - система предоставляющая каждому пользователю системы центр управления всей системой. Принятие управляющего воздействия осуществляется на основании процедуры консенсуса (согласия) всех центров управления.

-«запись»: набор данных в файле.

- «файл»: обособленный набор байт на физическом носителе.

- Хранилище, база данных, реестр – совокупность «файлов».

Таким образом получаем:

В итоге получаем:

Проводим следующую итерацию анализа на законченность и непротиворечивость:

Анализ выполнимости:

Возможность выполнить функцию «(запись <{удостоверяет <…>}>)»:

Запись токена содержит: количественный идентификатор баланса, идентификатор предыдущего владельца, идентификатор текущего владельца, хеш, поле для дополнительной информации. Соответственно запись не может удостоверять наличие прав. Права могут быть или прописаны в расширении (смарт контракт или в юридическом документе) соответственно получаем замену:

<(запись <{удостоверяет <…>}>)>– на «в случае привязки к смарт контракту или иному юридическому документу идентифицирует у владельца цифрового знака (токена) количественных прав на объекты гражданских прав»

По итогам анализа получаем следующий каркас:

Процедура привязки токена к смарт контракту или иному юридически значимому документу не описана.

Токен это запись в децентрализированном хранилище? - да.

Токен это числовое значение единиц баланса ? - да.

Токен удостоверят наличие прав на объекты гражданских прав? - нет. (Требуется смарт контракт или другой юридический документ)

Можно ли наличие прав на объекты гражданских прав связать с токеном? - да. (Требуется смарт контракт или другой юридический документ)

Токен используется как средство универсального обмена? – нет (Требуется дополнительное описание процесса универсального обмена)

Можно ли использовать токен в процедуре универсального обмена? – да.

Каркас при использовании термина в виртуальной машине СМ не позволит использовать данный термин при формировании ответа по другому чем в каркасе.

Напомним, что ИИ на базе семантической машины Honour Design продолжает анализировать Декрет №8. KV.by будет опубликовывать полученные результаты по мере их выхода.