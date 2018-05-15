Умный ошейник и система учета газа: МТС показал продукты для IoT

Компания МТС презентовала на ТИБО продукты Интернета вещей — конкретные решения для значимых сегментов экономики: жилищно-коммунальной и бытовой сферы, животноводства.

Система учета газа и воды

Одно из решений — система учета и контроля потребления газа и воды. Решение позволяет дистанционно собирать показания с приборов учета воды и газа и анализировать информацию в режиме реального времени. Кроме того, это возможность контролировать работу оборудования и, при необходимости, оперативно устранять неполадки. Как итог — оптимизация процессов, сокращение затрат и, в перспективе, экономия ресурсов. Систему уже апробируют на предприятиях УП «Минскоблгаз» и «Минскводоканал».

Умный ошейник для коров

Умный ошейник для коров для мониторинга показателей здоровья и активности животных, их местоположения. Решение для сельского хозяйства разработано совместно с китайской компанией AOTOSO — лидером по производству подобных приборов. Ошейник оснащен NB-терминалом, который позволяет фермерам следить за своими подопечными дистанционно в режиме реального времени и автоматически анализировать данные о них. Отслеживать показатели можно с помощью специального мобильного приложения, веб-интерфейса или SMS-уведомлений. Эту инновацию испытывают на агрокомбинате «Ждановичи».

Измерения параметров воздуха

Еще одно решение — мульти-сенсор Djinn Sensor для определения параметров окружающей среды внутри помещений и офисов. Он анализирует такие показатели, как уровень шума, влажность, уровень СО₂, предупреждает о возможных задымлениях.

Возможности экосистемы NB-IoT МТС

Представленные продукты созданы на базе инфраструктуры мобильного оператора и представляют собой целостную систему сбора, обработки и хранения данных. Решения основаны на технологии NB-IoT. Разрешение на использование сети NB-IoT, предназначенной для Интернета вещей, МТС получил в конце 2017.

Стандарт мобильной связи NB-IoT предназначен для обмена данными между различными устройствами, благодаря этому можно оптимизировать многие процессы за счет удаленного мониторинга и управления устройствами, сбора и обработки полезной информации. Технология подходит крупным и мелким организациям, домашним хозяйствам и обычным пользователям. NB-IoT может успешно использоваться в промышленности и здравоохранении, системах «умного» дома и города, экологии и торговле, транспорте и логистике, а также во многих других областях. МТС приглашает к сотрудничеству разработчиков IoT-решений.

Более подробно о сети NB-IoT МТС на конференции Party Hard 2018 рассказывал Артем Максименко, начальник управления развития сети МТС.