В бизнес-инкубаторе ПВТ проходит финал BizTech 2018

18 мая в бизнес-инкубаторе ПВТ проходит финал II Международного конкурса стартап-проектов BizTech 2018.

В конкурсе несколько номинаций: BizTech Юниор (для школьников), социально-значимый стартап, образовательный стартап, Fintech-стартап, глобальный стартап. Организаторами проекта выступили Парк высоких технологий и экономический факультет БГУ.

В финале команды представляют проекты перед членами жюри, состоящего из представителей бизнес-сообщества, банковского сектора и профессорско-преподавательского состава. Победители конкурса получат ценные подарки от спонсоров, найдут инвесторов и смогут пройти стажировку в компаниях, проявивших интерес к представленным стартап-проектам.