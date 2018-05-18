velcom представил smart-кассу для приема платежей и кассовых операций

Телеком-оператор velcom представил smart-кассу для юридических лиц и предпринимателей, которую можно использовать для приема платежей и совершения всех необходимых кассовых операций. Решение призвано упростить выполнение требований законодательства по подключению к системе контроля кассового оборудования (СККО). Новое устройство представлено во время выставки «ТИБО-2018» на стенде velcom, рассказали в его пресс-службе.

Компактное устройство позволит совершать кассовые операции с соблюдением новых требований законодательства. В smart-кассу входит современное кассовое оборудование с сенсорным дисплеем, принтером, POS-терминалом для банковских карт и модулем СКО для фискализации документов. С её помощью можно принимать безналичные платежи, в том числе бесконтактным способом и с вводом защитного PIN-кода, и печатать чеки. При этом устройство обеспечивает полную безопасность транзакций.

Решение разработано с учетом изменений в законодательстве, которые вступают в силу с 7 июля 2018 года. Согласно им, все юрлица и ИП, которые принимают платежи от клиентов, обязаны подключить кассовое оборудование к СККО. В smart-кассу как раз и включен специальный модуль – токен, который шифрует данные о транзакциях и в режиме онлайн передает их на сервера налоговых органов.

Для устройства разработано программное обеспечение для различных видов бизнеса. Его можно использовать для учета проданных товаров, формирования отчетов и аналитики. Подключение будет происходить в формате «одного окна»: в velcom можно заключить договор на эквайринг с банком-партнером на выгодных условиях. Регистрация оборудования в налоговых органах будет проводиться в режиме онлайн без необходимости личного визита клиента.