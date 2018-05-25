Пользователи WhatsApp обнаружили новый баг

Пользователи WhatsApp обнаружили новый баг, который позволяет абонентам выходить из черного списка. Об этом они пожаловались в Twitter.

Благодаря уязвимости юзеры, которых пользователь заранее заблокировал, все равно могут отправлять ему сообщения и просматривать статус. Ошибка распространена у пользователей как iOS, так и Android-устройств.

Разработчики WhatsApp пока никак не отреагировали на многочисленные жалобы. Тем не менее журналисты The Sun нашли временный способ для борьбы со спамерами и нежелательными контактами. Для этого нужно сначала разблокировать назойливых собеседников, а затем снова забанить их.

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Опубликовал: KVbot,

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