Пользователи WhatsApp обнаружили новый баг, который позволяет абонентам выходить из черного списка. Об этом они пожаловались в Twitter.

Благодаря уязвимости юзеры, которых пользователь заранее заблокировал, все равно могут отправлять ему сообщения и просматривать статус. Ошибка распространена у пользователей как iOS, так и Android-устройств.

Разработчики WhatsApp пока никак не отреагировали на многочисленные жалобы. Тем не менее журналисты The Sun нашли временный способ для борьбы со спамерами и нежелательными контактами. Для этого нужно сначала разблокировать назойливых собеседников, а затем снова забанить их.