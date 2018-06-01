LG представила " футбольные телевизоры" к Чемпионату мира по футболу

В преддверии важных спортивных событий в России LG Electronics представляет на специальную серию телевизоров, куда входит SUPER UHD телевизор с технологией Nano Cell LG SK7900 (в размерах 43/49/55 дюймов), а также UHD телевизор LG UK6100 (в диагоналях 55/65 дюймов).

Новые модели обеспечены специальным режимом «Футбол», который придает дополнительную четкость при просмотре спортивных соревнований. Этот режим обеспечивает улучшенное качество изображения и звука, благодаря которому вы получите еще больше удовольствия от просмотра матчей. Вы сможете ощутить накал бушующих на стадионе страстей, а также насладиться плавной сменой кадров и яркими цветами.

В телевизорах LG с технологией Nano Cell использованы наночастицы, повышающие качество передачи всех цветов. Эта новейшая технология позволяет воспроизводить полный спектр цветов, благодаря чему картинка выглядит по-настоящему реалистично.

Широкий угол обзора обеспечивает четкое изображение и цветопередачу, независимо от места просмотра. Это означает, что вы сможете наслаждаться совместным просмотром спортивных трансляций с любого местоположения и быть уверенным, что каждый из ваших друзей видит на экране тоже что и вы.

Кроме того, фанаты спорта смогут посмотреть трансляции матчей в форматах 4К и HDR на Smart TV в приложении Первого канала.

Модели LG поддерживают сервис LG ПЛЮС КАНАЛЫ, разработанный компанией MEGOGO эксклюзивно для смарт-телевизоров LG на базе webOS. Приложение предоставляет доступ к более 200 федеральным, региональным, зарубежным и тематическим телеканалам собственного производства. Треть всех каналов представлены в HD/FHD качестве. Теперь для обладателей LG Smart TV доступ к онлайн-телевидению стал еще удобнее: не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, достаточно подключить телевизор к интернету и запустить приложение. В следующий раз при включении телевизора приложение будет стартовать автоматически на выбранном ранее канале.