Intel представила первый процессор с частотой 5 Ггц

Компания Intel презентовала на выставке Computex 2018 новый процессор Core i7-8086K. Устройство, поддерживающее разгон частоты ядер до 5 Ггц, будет выпущено ограниченным тиражом, передаёт Engadget.

В названии девайса спрятана отсылка к первому микропроцессору Intel 8086, выпущенному 8 июня 1978 года. Устройство, созданное по 14-нм техпроцессу и имеющее архитектуру Coffee Lake-S, оснащено шестью ядрами на 12 потоков. Чип имеет базовую частоту 4 Ггц, в режиме Boost он разгоняется до 5 Ггц.

В продажу процессор выйдет ровно в день сорокалетия Intel 8086, то есть 8 июня 2018 года. Ориентировочная стоимость Core i7-8086K составит порядка 400 долларов.