В форме куба: Lenovo представила новые игровые ПК с процессорами Intel

Спустя один год с момента запуска бренда игровых компьютеров Legionкомпания Lenovo представляет новое поколение устройств, в которое вошли ноутбуки Legion Y730 и Y530, десктопы в форм-факторе towerT730 и T530 и «кубы» C730 и C530.

Новый дизайн был создан на основе пожеланий тысяч пользователей и ставит на первое место функциональность устройств. Благодаря ему новые модели с лёгкостью вписываются в окружение не только домашних развлекательных центров, но отлично смотрятся и на рабочих местах, что позволяет использовать их не только для развлечений, но и для решения других повседневных задач.



Для офиса и дома: игровые ноутбуки Lenovo Legion Y730 и Y530

Новые ноутбуки семейства Lenovo Legion разработаны с учётом потребностей профессионалов, которые любят компьютерные игры и часто путешествуют по рабочим делам. Несмотря на мощную игровую начинку, Legion Y730 и Y530 имеют компактные тонкие корпуса и практичный дизайн без лишних деталей. Они не будут вызывать недоумённых и осуждающих взглядов даже на важных деловых совещаниях. Пользователи могут без проблем использовать один и тот же ноутбук для деловых презентаций и игр после трудного рабочего дня.

Lenovo Legion Y530

Компактный дизайн новых ноутбуков не повлиял на эффективность охлаждения процессоров. Специально для них была разработана двухконтурная система охлаждения с массивными теплотрубками, дополнительными боковыми воздухозаборами, и специальной конструкцией лопастей кулеров, количество которых было увеличено по сравнению с прошлым поколением на 40%. Система обеспечивает на 16% более мощный воздушный поток и удерживает температуру процессора в среднем на 10°С ниже, чем система предыдущего поколения. В результате эффективность отвода тепла заметно возросла, при том, что шум, издаваемый вентиляторами во время работы, снизился.

Lenovo Legion Y730

Игровой ноутбук более высокого класса Y730 выпускается в вариантах с дисплеями 15 и 17 дюймов и опционально комплектуется оперативной памятью CORSAIR DDR4 объёмом до 16 Гбайт. Это первый в мире игровой ноутбук, укомплектованный клавиатурой CORSAIRiCUE с шестью дополнительными функциональными клавишами “Y” и поклавишной RGBподсветкой, позволяющей запрограммировать 16 миллионов вариантов цветовых комбинаций подсветки. Также одними из интересных особенностей ноутбука являются белая подсветка пиктограмм задних портов и настраиваемая RGB-подсветка воздуховодов системы охлаждения.



Портативные игровые десктопы Lenovo Legion C730 и C530

Портативные настольные ПК в компактном форм-факторе «куб» Lenovo Legion C730 и C530 ориентированы на геймеров, которым необходим легкий и компактный компьютер с производительностью десктопа. Специально разработанное портативное шасси нового «куба», выполненное в цвете IronGray, получилось удивительно компактным и легким, что позволяет без труда переносить этот десктоп при необходимости.

Lenovo Legion C530

Благодаря удобной встроенной ручке «куб» очень легко переносить, например, его можно взять к друзьям, если планируется игровая вечеринка. Полностью прозрачная верхняя крышка открывает свободный обзор внутреннего пространства, которое подсвечивается завораживающей разноцветной светодиодной иллюминацией в модели C730 или равномерным красным светом в C530. Подсветкой можно управлять через приложение Lenovo Vantage.

Компактные габариты новых «кубов» Lenovo не повлияли на производительность и функциональность этих устройств. Готовый для развертывания приложений с виртуальной реальностью Legion C730 получил видеокарту NVIDIA GeForce GTX1060 и новейшие процессоры до Intel Core i7 8-го поколения, а опционально — разгоняемую память CORSAIR Vengeance LPX объёмом до 32 Гбайт. Технология Dolby Atmos, интегрированная в Lenovo Legion C730 и C530, поддерживает эффект «перемещающегося источника звука», который обеспечивает ещё более захватывающие впечатления во время игр.

Lenovo Legion C730

Новые ПК в форм-факторе «куб» получили двухканальную систему охлаждения, обеспечивающую оптимальный отвод тепла и стабильную температуру процессора даже в моменты экстремальных нагрузок.



Lenovo Legion T730 и T530 — башни силы

Настольные ПК в форм-факторе Tower Lenovo Legion T730 и T530 — профессиональное игровое оборудование, ставшее воплощением мощи и стиля. Legion T530 в чёрном полированном корпусе формата 28Lукрашен таким же утончённым радиальным узором, какой можно заметить на крышке ноутбука Y530. Концентрические насечки кругами расходятся от кнопки включения питания. Десктоп Legion T530 получил красную подсветку вентиляционных отверстий, а Legion T730 — цветную RGB светодиодную подсветку всего внутреннего пространства корпуса, которое можно видеть через прозрачную боковую панель.

Legion T730

Они работают под управлением ОС Windows 10 и оснащаются видеокартами NVIDIA GeForce GTX 10 серии и новейшими процессорами до Intel Core i7 8-го поколения. Сбалансированная конфигурация позволяет им максимально эффективно использовать потенциал производительности всех компонентов. Опционально LenovoLegionT730 оснащаются разгоняемой оперативной памятью CORSAIR VENGEANCE DDR4 объёмом до 32 Гбайт, быстрыми твердотельными накопителями PCIe RAID 0 SSD объёмом до 2 x512 Гбайт или жесткими дисками SATA ёмкостью до 2 Тбайт.

Опционально настольные ПК Lenovo Legion T730 оснащены жидкостной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумный и эффективный отвод тепла и высочайшую стабильность.

Legion T530

Корпуса новых ПК серии Tзначительно упрощают замену комплектующих. Чтобы добавить оперативную память или заменить видеокарту, не нужны отвёртки, фонарик или другие инструменты, достаточно просто нажать кнопку на корпусе.