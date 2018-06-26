В Праге представили новую систему "умного дома"

В Праге представили технологическую компанию Perenio IoT spol.s.r.o., которая в составе одного из крупнейших в Европе дистрибуторов IT-продуктов ASBIS Group будет отвечать за разработку и производство систем управления зданиями с помощью Интернета вещей (IoT).

Система позволяет удаленно контролировать ситуацию в помещениях, получать уведомления о возможных опасностях, выбирать готовые сценарии работы (или создавать собственные), а также просматривать историю событий и видеозаписи из облачного хранилища.

Представители Perenio объявили о выходе на белорусский, российский и украинский рынки, а также заявили о подготовке к организации продаж в странах ЕС.

Продажи системы управления зданиями Perenio в Беларуси стартуют в июле. За комплект приборов под названием PEKIT01 (центр управления и все датчики группы «безопасность») попросят 399 рублей.

