«ВКонтакте» тестирует платежный сервис VK Pay

Все сообщества "ВКонтакте" смогут принимать оплату за товары и услуги прямо в социальной сети — компания начала тестирование собственной платежной платформы VK Pay. Перевод средств происходит моментально, как при оплате в любом магазине.

В отличие от других платежных сервисов, в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует как для покупателя, так и продавца. Точнее, все комиссии за участников сделки будет платить Газпромбанк. При этом за успешные заказы администраторы сообществ будут получать сертификаты на рекламное продвижение в социальной сети.

В перспективе пользователи соцсети смогут делать покупки и оплачивать услуги не только в специальном разделе ВКонтакте, но и на сайтах партнеров VK Pay.