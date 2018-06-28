Мошенники в WhatsApp обманом подписывают на платный сервис

Специалисты ESET раскрыли детали фишинговой атаки с использованием WhatsApp. Мошенники подписывают пользователей на платный сервис стоимостью 50 долларов в месяц, используя в качестве приманки товары известных брендов «в подарок».

Потенциальная жертва получает в WhatsApp сообщение от пользователя из списка контактов о «бесплатных кроссовках в подарок в честь юбилея adidas». Стоит отметить, что adidas – распространенная, но не единственная приманка в этой кампании, мошенники использовали и другие бренды.

Сообщение содержит ссылку «на страницу акции». Если внимательно к ней присмотреться, можно заметить, что буква i заменена омоглифом – похожим знаком (i без точки) с другим значением. Благодаря использованию омоглифа ссылка выглядит легитимной, хотя таковой не является.

Если жертва использует смартфон, фишинговый сайт получает данные геолокации. Далее производится переадресация в зависимости от страны пользователя. В ESET обнаружили «свои»