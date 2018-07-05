Viber представил новый логотип

Компания Viber меняет логотип в рамках стратегии по синергии активов японской корпорации Rakuten. Теперь сервис будет называться Rakuten Viber.

«Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф ichi, который переводится как «один» и символизирует новые начинания», - говорится в сообщении компании

Напомним, что в начале 2014 года японская компания Rakuten купила Viber за $900 млн. Офис технической разработки и поддержки пользователей находится в Минске и Бресте.