Компания Microsoft объявила о выпуске недорогих планшетов Surface Go, которые позиционируются в качестве универсального решения для поведневного использования и рынка обучения.

По сравнению с представленным в конце мая 2018 г. 12,3-дюймовым планшетом Surface Pro со стартовой ценой от $800, новинка отличается меньшей толщиной (7,6 мм против 8,5 мм у Surface Pro), меньшим весом (520 г против 770 г) и вдвое меньшей ценой (от $399 в базовой конфигурации).

Представив недорогое решение Surface Go с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, Microsoft наконец-то может вступить на рынке планшетов в прямую ценовую конкуренцию с Apple, 9,7-дюймовый планшет iPad которой оценивается в $329.