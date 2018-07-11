В ленте Facebook появится AR-реклама

Рекламодатели Facebook осваивают новый способ продвижения товаров — через дополненную реальность (Augmented Reality, AR).

В ходе конференции для разработчиков F8 ранее в этом году Facebook объявила, что помогает нескольким партнёрам начать использовать AR для рекламы продукции. Новые технологии позволят запускать AR-демонстрации в ленте основного приложения, а также в Messenger.

Один из вице-президентов Facebook Тай Ахмад-Тейлор (Ty Ahmad-Taylor) заявил о нововведении в ходе специального мероприятич для журналистов и маркетологов в Нью-Йорке. Он показал несколько примеров того, как пользователи могут взаимодействовать с новым типом рекламы. Демонстрационные ролики позволяют взять лицо человека и надеть на него очки, нанести косметику или осуществить другие изменения.