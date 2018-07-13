У корпоративного мессенджера Microsoft Teams появилась бесплатная версия

Microsoft запустила бесплатную версию сервиса для обмена сообщениями и совместной работы Teams, о чем компания сообщила в своем блоге. До этого Teams могли пользоваться только подписчики сервиса Office 365.

У бесплатной версии Teams есть ограничения — например, количество пользователей не может превышать 300 человек.

Важнейшей функцией бесплатного Teams является то, что он дает пользователям доступ к основным приложением пакета Office — Word, Excel, PowerPoint и OneNote, все это интегрировано прямо в Teams.