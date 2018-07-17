В Skype добавили функцию записи звонков

Microsoft представила крупное обновление мессенджера Skype. Помимо нового интерфейса для компьютеров, появилась возможность записывать разговоры и видеоконференции в приложении.

Раньше для записи звонков в Skype приходилось использовать сторонние приложения для записи звука или картинки с экрана. Теперь для записи нужно нажать одну кнопку и приложение начнет записывать разговор в облако, чтобы он не потерялся. Функция записывает не только голоса, но и любое видео от всех участников конференции, в том числе трансляции рабочих столов и приложений.

Функция записи появится чуть позже в июле для всех версий Skype — iOS, Android, Windows, MacOS и Linux.