Начал работу IT-лагерь МТС

Управлять квадрокоптером, конструировать роботов и продвигать свой YouTube-канал будут учить в IT-лагере МТС. Совместный проект Министерства образования и мобильного оператора стартовал в детском оздоровительном лагере «Горизонт». На протяжении двух смен здесь проведут бесплатные уроки для детей.

Для обучения предлагается четыре тематических курса: основы робототехники, видеоблогинг, пилотирование квадрокоптера, цифровая фото, мобило- и видеография. Занятия проведут представители Образовательного центра Парка высоких технологий. Программа уроков рассчитана на детей от 6 до 17 лет. Каждый курс будет длиться 15 дней по 2 учебных часа ежедневно.

Начинающие айтишники научатся конструировать робототехнические конструкции, управлять квадрокоптером, делать технически грамотные и художественно выразительные снимки, получат знания по съемке и монтажу видеороликов, созданию и продвижению своего YouTube-канала, изучат теорию и специфику видеоблогинга.

Стать участниками проекта могут дети, которые приехали в лагерь по путевке. Планируется, что в течение 3 и 4 смены обучение пройдут 80 школьников.