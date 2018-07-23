В белорусских вузах на технических специальностях в этом году недобор

Ряд университетов Беларуси объявили дополнительный набор абитуриентов на дневную бюджетную форму получения образования.

Итоги вступительной кампании на бюджет продолжают подводить в Беларуси: зачисление продлится в вузах до 28 июля. Впрочем, в ряде университетов уже объявили и о дополнительном наборе абитуриентов: не хватает "технарей".

Так, в Гомельском государственном университете имени Скорины недобор почти на всех специальностях факультета физики и информационных технологий — из-за отсутствия конкурса зачислению на бюджет подлежат даже абитуриенты, набравшие лишь порядка 130 баллов из 400 (средний балл аттестата + три ЦТ).

В Гродненском государственном университете также не хватает физиков: на специальность "Физика (научно-педагогическая деятельность)" на 25 мест подано лишь шесть заявлений от абитуриентов.

Десять мест свободны и в Витебском технологическом на специальности "Производство текстильных материалов (технология и менеджмент)", куда также надо сдавать физику.

Мало абитуриентов и на группы технического профиля Полоцкого университета — на "Промышленной электронике", "Радиотехнике" и других. Впрочем, дополнительного набора здесь пока не анонсировали.

Уже объявлен допнабор в Белорусско-российский университет на целый ряд специальностей: "Технология машиностроения", "Технологическое оборудование машиностроительного производства", "Оборудование и технология сварочного производства", "Автоматизация технологических процессов и производств" и другие.

Нехватку абитуриентов испытал даже столичный БГУИР — на факультетах радиотехники и электроники, а также инфокоммуникаций. Впрочем, учитывая процедуру зачисления в вуз и возможность абитуриентов выставлять "приоритеты" сразу на несколько специальностей, эти места еще могут быть закрыты, допнабора вуз не объявлял.

Дополнительный набор пройдет в вузах с 30 июля по 1 августа. Зачисление абитуриентов состоится до 3 августа.