NEOLINE представила гибрид видеорегистратора и радар-детектора

Компания NEOLINE, разработчик и производитель широкого спектра инновационной автомобильной электроники, представляет обновленный гибрид видеорегистратора и радар-детектора NEOLINE X-COP 9000с. Компактное устройство обеспечивает отличное качество записи и надежную защиту от всех видов милицейских засад.

NEOLINE X-COP 9000с получил корпус, позволяющий обеспечить удобство использования, эргономику управления и четкость восприятия информации. Крупный и яркий 2-дюймовый дисплей будет держать водителя в курсе всей актуальной информации, а во время движения позволит не отвлекаться от дороги по мелочам. Благодаря надежному креплению снять и установить гибрид можно одним движением руки.

Оптика из шести стеклянных линз с углом обзора 135 градусов, которой оснащен X-COP 9000c, обеспечивает высококачественное видео при любых условиях съемки. Мощный процессор Ambarella и высокотехнологичный сенсор Sony позволяют устройству записывать на карту MicroSD ролики в разрешении Full HD 1920x1080 с частотой 30 к/сек.

X-COP 9000c оснащен модулем, способным обнаружить милицейский радар любого типа: от маломощных «ручных» и лазерных до сложных мобильных и стационарных комплексов. Встроенный модуль GPS позволяет гибриду отслеживать перемещение автомобиля, сверяясь с базой координат камер контроля, и предупреждать водителя об опасности. При этом устройство поддерживает функцию интеллектуального оповещения, благодаря которой устройство будет подавать сигнал только в случае реальной угрозы. Более того, X-COP 9000c способен оповестить и о комплексах, контролирующих проезд по выделенной полосе, пересечение перекрестков, пешеходных переходов, выезд на обочину и т.п.

Еще одна отличительная черта модели – интеллектуальная обработка информации о камерах контроля средней скорости. X-COP 9000c не только заблаговременно предупредит о приближении к контролируемому участку, но и покажет среднюю скорость при движении по нему, просигнализирует об окончании участка или при съезде с него.

База данных содержит информацию о милицейских контрольных комплексах в 45 странах: Беларуси, России, других странах СНГ, а также Прибалтики и Европейского союза. Она постоянно пополняется и уточняется.

NEOLINE X-COP 9000c готов к работе «из коробки». Но, при желании, пользователь сможет внести изменения в базовые настройки. Процесс «регулировки под себя» не вызовет затруднений благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу EASY TOUCH.

NEOLINE X-COP 9000c уже в продаже, рекомендованная розничная цена устройства составляет 329, 99 BYN.