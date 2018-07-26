Windows 10 не будет устанавливать обновления в рабочее время

Microsoft выпустила две новые сборки операционной системы Windows 10 под номерами 17723 (RS5) и 18204 (19H1), которые уже доступны для скачивания участникам программы тестирования Insider Preview.

Одним из наиболее значимых изменений, представленных в патче, является применение усовершенствованной логики обновления системы. При помощи алгоритмов машинного обучения в Microsoft подготовили предиктивную модель для модуля обновления ОС. Данная модель позволяет учесть поведенческие факторы каждого пользователя и определить оптимальное время для перезагрузки компьютера так, чтобы не отвлекать его от работы.

«Мы не только проверим, используете ли вы свой ПК в настоящее время, прежде чем выполнить перезагрузку, но также постараемся предсказать, отошли ли вы от устройства всего на пару минут, чтобы налить себе кофе и сразу же вернуться», – говорится в официальном блоге, посвященном Windows.

Как утверждают в Microsoft, прежде чем выпустить улучшенный модуль обновления в массы, его тщательно протестировали внутри компании. Результаты тестирования оказались многообещающими.

Предиктивная модель системы обновления Windows 10 позволит правильно выбирать оптимальный момент для перезагрузки

Стоит также отметить, что компания в случае необходимости может с легкостью вносить поправки в предиктивную модель, поскольку система обновления функционирует на базе облачной инфраструктуры. Таким образом, модель может совершенствоваться незаметно для пользователя.

Microsoft также призвала участников Insider Preview сообщать о проблемах нового модуля обновления, чтобы на основе отзывов провести дополнительное «обучение» системы.