GitHub Learning Lab запустила новые курсы

GitHub добавила и переработала курсы, имеющиеся в программе обучения Learning Lab. Нововведения помогут новичкам быстрее влиться в сообщество, понять, как создать или перенести свой проект на GitHub, а также обучиться основам HTML. Помимо этого, Learning Lab появилась в магазине инструментов GitHub Marketplace.

Uploading to GitHub

Отсутствие опыта создания проекта на GitHub компенсируется данным курсом, поскольку он:

объясняет, где хранится код;

помогает размещать код в репозитории;

обучает созданию необходимых файлов, например .gitignore ;

; показывает дальнейшие действия по управлению проектом и его интеграции в сообществе.

Migrating to GitHub

Импорт проекта с помощью инструмента — одна из особенностей GitHub. Курсразработан, чтобы:

подготовить проект к импорту;

управлять бинарными файлами проекта;

создавать важные файлы, к примеру .gitignore ;

; импортировать проект в GitHub.

Community Starter Kit

Сообщество GitHub выработало определённые неформальные правила. Курс научит:

вносить метаданные, чтобы заинтересованным в проекте лицам было легче его найти;

добавлять файлы и наполнять их содержанием, интересные разработчикам;

как сделать вклад в сообщество для его развития;

упрощению проекта.

Introduction to HTML

Знание HTML часто требуется не только фронтенд-разработчикам. Поэтому GitHub запустил курс основ HTML, в котором новичка обещают научить: