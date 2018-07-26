GitHub Learning Lab запустила новые курсы

GitHub добавила и переработала курсы, имеющиеся в программе обучения Learning Lab. Нововведения помогут новичкам быстрее влиться в сообщество, понять, как создать или перенести свой проект на GitHub, а также обучиться основам HTML. Помимо этого, Learning Lab появилась в магазине инструментов GitHub Marketplace.

Uploading to GitHub

Отсутствие опыта создания проекта на GitHub компенсируется данным курсом, поскольку он:

  • объясняет, где хранится код;
  • помогает размещать код в репозитории;
  • обучает созданию необходимых файлов, например .gitignore;
  • показывает дальнейшие действия по управлению проектом и его интеграции в сообществе.

Migrating to GitHub

Импорт проекта с помощью инструмента — одна из особенностей GitHub. Курсразработан, чтобы:

  • подготовить проект к импорту;
  • управлять бинарными файлами проекта;
  • создавать важные файлы, к примеру .gitignore;
  • импортировать проект в GitHub.

Community Starter Kit

Сообщество GitHub выработало определённые неформальные правила. Курс научит:

  • вносить метаданные, чтобы заинтересованным в проекте лицам было легче его найти;
  • добавлять файлы и наполнять их содержанием, интересные разработчикам;
  • как сделать вклад в сообщество для его развития;
  • упрощению проекта.

Introduction to HTML

Знание HTML часто требуется не только фронтенд-разработчикам. Поэтому GitHub запустил курс основ HTML, в котором новичка обещают научить:

  • создавать свой веб-сайт;
  • использованию тегов, заголовков, списков, изображений, ссылок;
  • как разместить веб-сайт на просторах Интернета, используя GitHub.
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Опубликовал: KVbot,

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