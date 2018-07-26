GitHub Learning Lab запустила новые курсы

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GitHub добавила и переработала курсы, имеющиеся в программе обучения Learning Lab. Нововведения помогут новичкам быстрее влиться в сообщество, понять, как создать или перенести свой проект на GitHub, а также обучиться основам HTML. Помимо этого, Learning Lab появилась в магазине инструментов GitHub Marketplace.
Uploading to GitHub
Отсутствие опыта создания проекта на GitHub компенсируется данным курсом, поскольку он:
- объясняет, где хранится код;
- помогает размещать код в репозитории;
- обучает созданию необходимых файлов, например
.gitignore;
- показывает дальнейшие действия по управлению проектом и его интеграции в сообществе.
Migrating to GitHub
Импорт проекта с помощью инструмента — одна из особенностей GitHub. Курсразработан, чтобы:
- подготовить проект к импорту;
- управлять бинарными файлами проекта;
- создавать важные файлы, к примеру
.gitignore;
- импортировать проект в GitHub.
Community Starter Kit
Сообщество GitHub выработало определённые неформальные правила. Курс научит:
- вносить метаданные, чтобы заинтересованным в проекте лицам было легче его найти;
- добавлять файлы и наполнять их содержанием, интересные разработчикам;
- как сделать вклад в сообщество для его развития;
- упрощению проекта.
Introduction to HTML
Знание HTML часто требуется не только фронтенд-разработчикам. Поэтому GitHub запустил курс основ HTML, в котором новичка обещают научить:
- создавать свой веб-сайт;
- использованию тегов, заголовков, списков, изображений, ссылок;
- как разместить веб-сайт на просторах Интернета, используя GitHub.
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